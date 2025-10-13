НАТО начала учения Steadfast Noon, ядерное оружие не задействовано — Рютте
12:20 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО объявила о начале воздушных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, настоящее ядерное оружие в них не задействовано. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Марка Рютте.
«13 октября НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Учения носят давно запланированный характер, — отметил он. — Они не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями, и настоящее ядерное оружие в них не задействовано».
