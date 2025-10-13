0
0
123
НОВОСТИ

НАТО начала учения Steadfast Noon, ядерное оружие не задействовано — Рютте

12:20 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО объявила о начале воздушных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, настоящее ядерное оружие в них не задействовано. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Марка Рютте.

«13 октября НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Учения носят давно запланированный характер, — отметил он. — Они не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями, и настоящее ядерное оружие в них не задействовано».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 13.10.2025
Столтенберг займет пост главы Мюнхенской конференции после окончания полномочий в Норвегии
0
22
13:00 13.10.2025
Макрон возложил вину за политический кризис во Франции на оппозицию
0
33
12:32 13.10.2025
Трамп заявил, что ХАМАС согласится на разоружение в рамках мирного плана — Reuters
0
112
12:07 13.10.2025
Собянин: В столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений
0
145
12:05 13.10.2025
Передача Израилю тел заложников, умерших в плену у ХАМАС, состоится после полудня — ТВ
0
153
12:00 13.10.2025
Поставка Киеву «Томагавков» может кончиться плохо для всех, предупредил Медведев
0
167
11:42 13.10.2025
Волонтеры Троицка собрали и доставили в зону СВО более 220 тонн гумпомощи
0
183
11:32 13.10.2025
Москва, Баку и Тегеран выстраивают безбарьерную логистику до Персидского залива — Оверчук
0
227
11:20 13.10.2025
Тайвань начал военно-морские маневры «Хайцян» с участием ВМС и береговой охраны
0
224
11:05 13.10.2025
Китай вынужден принимать ответные меры на санкции и рестрикции США — МИД
0
239

Возврат к списку