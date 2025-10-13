Передача Израилю тел заложников, умерших в плену у ХАМАС, состоится после полудня — ТВ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача израильской стороне тел заложников, умерших в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, состоится после полудня. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Дополнительные детали, в том числе информация о том, сколько тел будет передано, не раскрываются.