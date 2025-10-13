LADA Sport ROSNEFT победила в Кубке России по кольцевым гонкам в личном и командном зачетах
13:35 13.10.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
В этом сезоне чемпионом в классе «Супер-Продакшн» стал пилот LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов. Он в упорной борьбе удерживал лидерство в общем зачете всю вторую половину сезона. Это, а также удачные выступления его напарника Андрея Петухова, позволило LADA Sport ROSNEFT завоевать командный кубок РСКГ четвертый год подряд. Успешной на финальном этапе сезона гонка была и для пилота команды Ивана Чубарова, завоевавшего серебряную награду в заезде класса «Туринг».
Лучшие пилоты всех гоночных дисциплин России по приглашению LADA Sport ROSNEFT встретятся на ежегодной «Гонке Чемпионов», которая состоится на трассе «Сосновка» в Самарской области в начале 2026 года.
