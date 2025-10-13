0
LADA Sport ROSNEFT победила в Кубке России по кольцевым гонкам в личном и командном зачетах

13:35 13.10.2025

гонки, роснефть, россия, грозный
Фото с сайта www.rosneft.ru
Команда LADA Sport ROSNEFT завершила гоночный сезон Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) с победой. Тольяттинцы стали лучшими в личном и командном зачетах Кубка России. Заключительный этап соревнований проходил на трассе «Крепость Грозная» в Чечне. Напомним, «Роснефть» - генеральный спонсор команды LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. Сотрудничество с нефтяниками помогло гонщиков добиться большого прогресса – они завоевали 47 чемпионских титулов, в том числе победили в ралли «Шелковый Путь».

В этом сезоне чемпионом в классе «Супер-Продакшн» стал пилот LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов. Он в упорной борьбе удерживал лидерство в общем зачете всю вторую половину сезона. Это, а также удачные выступления его напарника Андрея Петухова, позволило LADA Sport ROSNEFT завоевать командный кубок РСКГ четвертый год подряд. Успешной на финальном этапе сезона гонка была и для пилота команды Ивана Чубарова, завоевавшего серебряную награду в заезде класса «Туринг».

Лучшие пилоты всех гоночных дисциплин России по приглашению LADA Sport ROSNEFT встретятся на ежегодной «Гонке Чемпионов», которая состоится на трассе «Сосновка» в Самарской области в начале 2026 года.

