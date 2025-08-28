0
0
81
НОВОСТИ

10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж

09:20 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

10 поездов, из них 6 пассажирских и 4 пригородных, задерживаются в Самарской области, еще 3 пригородных поезда отменены из-за падения БПЛА в районе станции Кряж. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

«28 августа в результате падения БПЛА в районе станции Кряж (участок Кряж — Липяги, Самарская область) была временно нарушена работа контактной сети. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 6 пассажирских и 4 пригородных поезда, максимальное время задержки — 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда отменены», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:45 28.08.2025
Сбер: Внутренний туризм по количеству поездок подходит к пику
0
34
09:32 28.08.2025
Ведущий эксперт ЦРУ по России была лишена допуска к секретным данным после Аляски — WP
0
76
09:05 28.08.2025
Израиль высадил десант под Дамаском — сирийское ТВ
0
141
09:00 28.08.2025
Силы ПВО сбили за ночь 102 украинских БПЛА над регионами России
0
143
22:30 27.08.2025
Азербайджан Армения могут и должны стать членами ШОС – Глава МИД Армении
0
669
21:40 27.08.2025
Bloomberg: Такое впечатление, что Евросоюз достиг пределов возможных санкций напрямую против России
0
691
20:50 27.08.2025
В следующем году ЕГЭ по истории не станет обязательным - Кравцов
0
647
19:00 27.08.2025
Германские СМИ полагают, что следствие установило личности всех диверсантов, причастных к подрыву «Северных потоков»
0
829
18:45 27.08.2025
Правительство РФ вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина
0
730
18:20 27.08.2025
Замначальника штаба ВВС США: Силы ядерного сдерживания России почти полностью модернизированы
0
794

Возврат к списку