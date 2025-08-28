10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

10 поездов, из них 6 пассажирских и 4 пригородных, задерживаются в Самарской области, еще 3 пригородных поезда отменены из-за падения БПЛА в районе станции Кряж. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

«28 августа в результате падения БПЛА в районе станции Кряж (участок Кряж — Липяги, Самарская область) была временно нарушена работа контактной сети. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 6 пассажирских и 4 пригородных поезда, максимальное время задержки — 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда отменены», — говорится в сообщении.