Силы ПВО сбили за ночь 102 украинских БПЛА над регионами России
09:00 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 102 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 августа до 07:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 БПЛА — над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА — над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, по три БПЛА — над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА — над территорией Волгоградской области и один БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
