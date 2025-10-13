Производительность труда в российском ОПК выросла на 40% за последние три года — Алиханов
18:40 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производитель труда в российском оборонно-промышленном комплексе за последние три года выросла на 40%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании президиума фракции «Единая Россия».
«Нам предстоит в условиях кадрового дефицита решить задачу увеличения производительности на 25%. Последние три года наиболее активная работа в этом направлении, по понятным причинам, велась в периметре оборонно-промышленного комплекса. Могу сказать, что производительность в ОПК повысилась на 40%, хотя, конечно, динамика могла быть и выше», — сказал он.
Алиханов отметил, что для многократного роста производства вооружений, военной, специальной техники и средств поражения было вложено немало средств в техперевооружение и поставку нового оборудования. Вместе с тем был обеспечен высокий спрос на продукцию отечественного станкостроения, что позволило существенно нарастить заказ на российские станки, указал он.
