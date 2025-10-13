0
0
0
НОВОСТИ

На Солнце произошло 15 вспышек 13 октября

22:00 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

15 вспышек класса М и С зафиксировано на Солнце 13 октября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные — уровня M», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты отмечали, что в настоящее время на Солнце наблюдается два крупных активных центра.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 13.10.2025
За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США — СМИ
0
173
20:40 13.10.2025
Глава МО Израиля заявил об отходе ХАМАС от договоренностей о возвращении тел заложников
0
217
20:00 13.10.2025
Почти 1,1 млн сирийских беженцев вернулись на родину с декабря 2024 года — ООН
0
237
19:35 13.10.2025
Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот - Росздравнадзор
0
271
19:24 13.10.2025
Экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября — RTL
0
292
18:57 13.10.2025
Лауреат Научной премии Сбера рассказал о нобелевском прорыве в химии
0
380
18:40 13.10.2025
Производительность труда в российском ОПК выросла на 40% за последние три года — Алиханов
0
318
18:00 13.10.2025
Точка невозврата для ВСУ в Купянске пройдена — Безуглая
0
458
17:32 13.10.2025
Еврокомиссия не стала требовать от Израиля репарации за разрушения в Газе
0
443
17:12 13.10.2025
В Европе царит «ледяной мир» — глава внешней разведки ФРГ
0
487

Возврат к списку