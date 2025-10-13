Лауреат Научной премии Сбера рассказал о нобелевском прорыве в химии

18:57

Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии 2025 года Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за революционное открытие в области материалов — создание металло-органических каркасов (МОК, или MOF). Последние, подобно молекулярным губкам, обладают невероятно пористой структурой. При этом всего несколько граммов такого вещества могут иметь внутреннюю поверхность размером с футбольное поле, что открывает «фантастические возможности для практического применения», рассказал «НГ» лауреат Научной премии Сбера, академик РАН, заведующий лабораторией Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН Валентин Анаников.

«С научной точки зрения прорыв исследователей заключается в умении «конструировать» материалы на атомном уровне — как из деталей Lego, если воспользоваться упрощенной аналогией. Они соединили ионы металлов с органическими молекулами-линкерами, создавая кристаллические структуры с определенными размерами и формой пор. Это позволяет создавать материалы-ловушки, настроенные на захват конкретных молекул — например, воды, углекислого газа или водорода», — заметил учёный.

Как отмечает Анаников, подобные «умные» материалы уже начинают менять мир к лучшему. Эксперт поясняет, что на стадии разработки находятся проекты по получению питьевой воды из атмосферного воздуха в засушливых регионах. Металло-органические каркасы используют для улавливания углекислого газа из промышленных выбросов, что помогает в борьбе с изменением климата. Среди других перспективных направлений — безопасное хранение водорода, очистка воды от загрязнений и точная доставка лекарств в организме.

«Безусловно, с точки зрения практического применения — это лишь начало большого пути. Многие разработки пока находятся на стадии экспериментов и испытаний, а их масштабирование для промышленного использования — это вызов для ученых и инженеров. Однако сам факт, что крупнейшие технологические компании уже инвестируют в коммерциализацию металло-органических каркасов говорит о гигантском потенциале этого открытия. Насколько важным и повсеместным этот инструмент окажется в нашей повседневной жизни — покажет будущее, но уже сегодня ясно, что появляется перспектива для новых технологических решений благодаря этому фундаментальному прорыву в химии», — заключил он.