Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот - Росздравнадзор

19:35 Источник: Интерфакс

В Росздравнадзоре на фоне сообщений ряда СМИ о нехватке вакцины против ветрянки в некоторых регионах России сообщили, что препарат стабильно вводится в гражданский оборот. «Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот, с начала года введено более 357 тыс. упаковок, что на 30% превышает показатель за весь 2024 год», – отмечается в сообщении Росздравнадзора. Остатки вакцины в обороте, по данным системы маркировки лекарств, составляют 231 тыс. упаковок, добавили в ведомстве.





«Вакцинация от ветряной оспы не входит и никогда не входила в национальный календарь профилактических прививок. В то же время вакцинация входит в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, таким образом, решение о проведении вакцинации, в том числе в группах риска, принимается регионами», – пояснили в ведомстве.