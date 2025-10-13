Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот - Росздравнадзор
19:35 13.10.2025 Источник: Интерфакс
В Росздравнадзоре на фоне сообщений ряда СМИ о нехватке вакцины против ветрянки в некоторых регионах России сообщили, что препарат стабильно вводится в гражданский оборот. «Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот, с начала года введено более 357 тыс. упаковок, что на 30% превышает показатель за весь 2024 год», – отмечается в сообщении Росздравнадзора. Остатки вакцины в обороте, по данным системы маркировки лекарств, составляют 231 тыс. упаковок, добавили в ведомстве.
«Вакцинация от ветряной оспы не входит и никогда не входила в национальный календарь профилактических прививок. В то же время вакцинация входит в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, таким образом, решение о проведении вакцинации, в том числе в группах риска, принимается регионами», – пояснили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 20:40 13.10.2025
- Глава МО Израиля заявил об отходе ХАМАС от договоренностей о возвращении тел заложников
- 20:00 13.10.2025
- Почти 1,1 млн сирийских беженцев вернулись на родину с декабря 2024 года — ООН
- 19:24 13.10.2025
- Экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября — RTL
- 18:57 13.10.2025
- Лауреат Научной премии Сбера рассказал о нобелевском прорыве в химии
- 18:40 13.10.2025
- Производительность труда в российском ОПК выросла на 40% за последние три года — Алиханов
- 18:00 13.10.2025
- Точка невозврата для ВСУ в Купянске пройдена — Безуглая
- 17:32 13.10.2025
- Еврокомиссия не стала требовать от Израиля репарации за разрушения в Газе
- 17:12 13.10.2025
- В Европе царит «ледяной мир» — глава внешней разведки ФРГ
- 17:00 13.10.2025
- Украина не выживет без гигантского потока американского оружия — Рютте
- 16:34 13.10.2025
- Собянин: Митинский дворец бракосочетания станет частью теплых семейных историй
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать