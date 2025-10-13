18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ вскоре оставят город Купянск в Харьковской области, теперь это уже вопрос времени. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Точка невозврата пройдена. Но Генштаб [ВСУ] и подконтрольные блогеры продолжают басни о не существующем „добропольском контрнаступлении“, — написала она в своем телеграм-канале. По ее словам, когда украинские войска оставят Купянск — „это вопрос времени“.