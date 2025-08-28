ВС РФ ударили авиабомбой по бригаде ВСУ в Красноармейске

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункт временной дислокации 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Красноармейском был поражен ударом авиабомбы ФАБ-250, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в промышленной зоне населенного пункта Красноармейск (укр. — Покровск) в ДНР был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 155-й омбр ВСУ. По выявленной цели был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства объективного контроля в реальном времени подтвердили успешное поражение пункта дислокации.