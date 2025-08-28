0
НОВОСТИ

Новое приложение Сбера для инвестиций DriveInvest появилось в App Store

10:15 28.08.2025

Официальное приложение СберИнвестиции под названием DriveInvest появилось в App Store. Могут безопасно скачать его и владельцы iPhone, сообщает пресс-служба Сбера.

Приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и понятным инструментам анализа с наглядными графиками. Опытные пользователи оценят полностью переработанный раздел «Рынок»: появились три вкладки, которые помогают быстро ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций осознанно и эффективно.

«Через наше приложение ежемесячно свыше миллиона пользователей совершают сделки — среди них как начинающие инвесторы, так и профессионалы рынка. Мы стремились сделать обновление максимально удобным и интуитивно понятным, уделив особое внимание комфорту новичков. Пользователи Android уже высоко оценили обновление — теперь оно доступно и владельцам iPhone», – сказал Максим Чекмарёв, лидер трайба «СберИнвестор» Сбербанка.

Клиентам рекомендуется как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store. Актуальная информация о выходе новых версий есть только в официальных каналах Сбера.

