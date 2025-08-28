Новое приложение Сбера для инвестиций DriveInvest появилось в App Store
10:15 28.08.2025
Официальное приложение СберИнвестиции под названием DriveInvest появилось в App Store. Могут безопасно скачать его и владельцы iPhone, сообщает пресс-служба Сбера.
Приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и понятным инструментам анализа с наглядными графиками. Опытные пользователи оценят полностью переработанный раздел «Рынок»: появились три вкладки, которые помогают быстро ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций осознанно и эффективно.
«Через наше приложение ежемесячно свыше миллиона пользователей совершают сделки — среди них как начинающие инвесторы, так и профессионалы рынка. Мы стремились сделать обновление максимально удобным и интуитивно понятным, уделив особое внимание комфорту новичков. Пользователи Android уже высоко оценили обновление — теперь оно доступно и владельцам iPhone», – сказал Максим Чекмарёв, лидер трайба «СберИнвестор» Сбербанка.
Клиентам рекомендуется как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store. Актуальная информация о выходе новых версий есть только в официальных каналах Сбера.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать