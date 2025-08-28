0
Ведущий эксперт ЦРУ по России была лишена допуска к секретным данным после Аляски — WP

09:32 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущий эксперт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России была лишена допуска к секретной информации после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, кадровая сотрудница ЦРУ, проработавшая там 29 лет, была лишена допуска к секретным данным 19 августа. По данным WP, сотрудница на тот момент готовилась к отправке в Европу, где она должна была занять «престижный пост», назначение на который ранее одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Издание отмечает, что сотрудница, являвшаяся одним из «ведущих экспертов по России», активно участвовала в подготовке к проведению на Аляске встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Причины, по которым она была лишена допуска к секретным документам, издание не приводит.

19 августа директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила в социальной сети X о лишении по указанию Трампа допуска к секретным данным 37 бывших и действующих сотрудников американских спецслужб. По словам Габбард, они «злоупотребляли доверием общественности путем использования в политических целях разведданных и манипулирования ими, организации без разрешения их утечек», а также допускали иные «вопиющие нарушения норм ведения разведывательной деятельности».

