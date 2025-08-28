Ведущий эксперт ЦРУ по России была лишена допуска к секретным данным после Аляски — WP
09:32 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ведущий эксперт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России была лишена допуска к секретной информации после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Как пишет издание, кадровая сотрудница ЦРУ, проработавшая там 29 лет, была лишена допуска к секретным данным 19 августа. По данным WP, сотрудница на тот момент готовилась к отправке в Европу, где она должна была занять «престижный пост», назначение на который ранее одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.
Издание отмечает, что сотрудница, являвшаяся одним из «ведущих экспертов по России», активно участвовала в подготовке к проведению на Аляске встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Причины, по которым она была лишена допуска к секретным документам, издание не приводит.
19 августа директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила в социальной сети X о лишении по указанию Трампа допуска к секретным данным 37 бывших и действующих сотрудников американских спецслужб. По словам Габбард, они «злоупотребляли доверием общественности путем использования в политических целях разведданных и манипулирования ими, организации без разрешения их утечек», а также допускали иные «вопиющие нарушения норм ведения разведывательной деятельности».
НОВОСТИ
- 09:45 28.08.2025
- Сбер: Внутренний туризм по количеству поездок подходит к пику
- 09:20 28.08.2025
- 10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж
- 09:05 28.08.2025
- Израиль высадил десант под Дамаском — сирийское ТВ
- 09:00 28.08.2025
- Силы ПВО сбили за ночь 102 украинских БПЛА над регионами России
- 22:30 27.08.2025
- Азербайджан Армения могут и должны стать членами ШОС – Глава МИД Армении
- 21:40 27.08.2025
- Bloomberg: Такое впечатление, что Евросоюз достиг пределов возможных санкций напрямую против России
- 20:50 27.08.2025
- В следующем году ЕГЭ по истории не станет обязательным - Кравцов
- 19:00 27.08.2025
- Германские СМИ полагают, что следствие установило личности всех диверсантов, причастных к подрыву «Северных потоков»
- 18:45 27.08.2025
- Правительство РФ вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина
- 18:20 27.08.2025
- Замначальника штаба ВВС США: Силы ядерного сдерживания России почти полностью модернизированы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать