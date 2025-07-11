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ВСУ не подпускают оперативные службы к месту обрушения пятиэтажки в Алешках

19:20 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины используют дроны, чтобы не пустить оперативные службы на место обрушения пятиэтажки в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

«ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алешках, пытаясь атаковать их с дронов», — сказал он.

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