Евросоюз не заинтересован в возвращении Украиной потерянных территорий — СМИ
21:20 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз (ЕС) не заинтересован в том, чтобы Украина вернула утраченные территории. Об этом говорится в статье газеты Junge Welt.
По информации издания, Всемирный банк считает, что ущерб, нанесенный Украине в ходе специальной военной операции, составляет порядка $500 млрд. «Что смущает Киев в этих расчетах, так это негласное признание того, что Украина все равно никогда не вернет утраченные территории. <…> ЕС также не заинтересован в возвращении Украиной востока и юга, поскольку это увеличит расходы на восстановление», — говорится в материале.
Главный вопрос, как отмечается в статье, заключается в том, можно ли и нужно ли использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины, и если да, то каким образом. Киев и США, как указывает издание, требуют от ЕС, в чьих банках хранится большая часть замороженных российских активов, «действовать смелее» в их экспроприации. «Однако легче сказать, чем сделать. Ведь если на Украине когда-нибудь наступит мир, формальная причина для блокировки данных средств отпадет», — подчеркивается в материале.
«Поскольку поражение России, которое вынудило бы страну предоставить эти средства Украине в качестве репараций, не предвидится, это означает, что деньги придется вернуть в российский Центробанк. Простая конфискация станет опасным сигналом для ЕС на мировых финансовых рынках — те, кто вложил свои средства в Европу, не уверены, что получат их обратно в случае политических конфликтов. Лучше продолжать лить масло в огонь. На Украине его хватает», — резюмирует Junge Welt.
Согласно подсчетам Всемирного банка, на восстановление Украины понадобится $500 млрд в ближайшие 10 лет. Портал Euractiv отмечает, что материальный ущерб — лишь часть проблемы, поскольку восстановлению подлежат целые секторы. Наиболее затронутыми военными действиями оказались жилищный комплекс ($57 млрд), транспортная сеть ($36 млрд) и энергетический и добывающий комплекс ($20 млрд).
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