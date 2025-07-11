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НОВОСТИ

«Аэрофлот» опубликовал операционные результаты за июнь 2025 г

16:22 11.07.2025

Ключевые результаты июня 2025 года

•    Пассажиропоток увеличился на 1,4% по сравнению с июнем 2024 года и составил 5,3 млн пассажиров.

•    На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 1,0%, до 4,2 млн пассажиров.

•    На международных линиях перевозки выросли на 3,2%, до 1,1 млн пассажиров.

•    Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный пассажирооборот – на 2,4%.

•    Процент занятости пассажирских кресел составил 89,8%, увеличившись на 0,9 п.п.

•    Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,8 млн пассажиров, что сопоставимо с июнем 2024 года.

              5,3 млн

перевезено пассажиров

         +1,4%

  рост пассажиропотока

            89,8%

  занятость кресел

Ключевые результаты второго квартала 2025 года

•    По итогам второго квартала перевезено 14,3 млн пассажиров, на 3,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

•    На внутренних линиях перевезено 11,0 млн пассажиров, на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

•    На международных линиях пассажиропоток составил 3,3 млн пассажиров, увеличившись на 5,2%.

•    Пассажирооборот увеличился на 4,9%, предельный пассажирооборот – на 2,9%.

•    Процент занятости пассажирских кресел составил 90,0%, увеличившись на 1,8 п.п. год к году.

•    Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 7,5 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года, пассажирооборот при этом вырос на 8,4%.

             14,3 млн

перевезено пассажиров

                 +3,0%

   рост пассажиропотока  

         90,0%

занятость кресел



Группа «Аэрофлот»

Показатель

Июнь
2025

Июнь 2024

Изм.

6 мес. 2025

6 мес. 2024

Изм.

Пассажиропоток, тыс. чел.

5 283,3

5 209,5

1,4%

25 921,9

25 414,9

2,0%

- международные линии

1 103,2

1 069,0

3,2%

6 243,8

5 998,2

4,1%

- внутренние линии

4 180,0

4 140,5

1,0%

19 678,1

19 416,7

1,3%

Пассажирооборот, млн пкм

13 934,2

13 476,9

3,4%

71 061,9

68 547,8

3,7%

- международные линии

4 363,7

4 041,5

8,0%

27 830,4

25 842,2

7,7%

- внутренние линии

9 570,5

9 435,4

1,4%

43 231,5

42 705,7

1,2%

Предельный пассажирооборот, млн ккм

15 513,1

15 156,0

2,4%

79 731,7

77 648,7

2,7%

- международные линии

4 908,3

4 656,5

5,4%

32 153,5

30 273,3

6,2%

- внутренние линии

10 604,8

10 499,5

1,0%

47 578,2

47 375,4

0,4%

Занятость кресел, %

89,8%

88,9%

0,9 п.п.

89,1%

88,3%

0,8 п.п.

- международные линии

88,9%

86,8%

2,1 п.п.

86,6%

85,4%

1,2 п.п.

- внутренние линии

90,2%

89,9%

0,4 п.п.

90,9%

90,1%

0,7 п.п.

Перевезено грузов и почты, т

17 980,9

20 665,3

-13,0%

105 685,9

116 046,8

-8,9%

- международные линии

4 843,5

6 025,6

-19,6%

33 332,0

37 224,7

-10,5%

- внутренние линии

13 137,5

14 639,7

-10,3%

72 353,8

78 822,1

-8,2%

Грузооборот, млн ткм

80,5

93,8

-14,2%

474,5

516,1

-8,0%

- международные линии

26,3

31,1

-15,4%

181,8

193,9

-6,2%

- внутренние линии

54,1

62,7

-13,6%

292,7

322,1

-9,1%

Тоннокилометраж, млн ткм

1 334,5

1 306,7

2,1%

6 870,1

6 685,4

2,8%

- международные линии

419,1

394,9

6,1%

2 686,5

2 519,7

6,6%

- внутренние линии

915,5

911,8

0,4%

4 183,6

4 165,7

0,4%

Предельный тоннокилометраж, млн ткм

1 878,7

1 806,6

4,0%

9 575,4

9 257,9

3,4%

- международные линии

620,0

556,4

11,4%

4 060,3

3 732,2

8,8%

- внутренние линии

1 258,7

1 250,1

0,7%

5 515,2

5 525,7

-0,2%

Коммерческая загрузка, %

71,0%

72,3%

-1,3 п.п.

71,7%

72,2%

-0,5 п.п.

- международные линии

67,6%

71,0%

-3,4 п.п.

66,2%

67,5%

-1,3 п.п.

- внутренние линии

72,7%

72,9%

-0,2 п.п.

75,9%

75,4%

0,5 п.п.

Количество рейсов

34 856

35 083

-0,6%

170 547

165 348

3,1%

- международные линии

6 331

6 555

-3,4%

35 263

34 612

1,9%

- внутренние линии

28 525

28 528

0,0%

135 284

130 736

3,5%

Налет по парку, часов

98 022

96 869

1,2%

495 743

478 383

3,6%


Авиакомпания «Аэрофлот»

Показатель

Июнь
2025

Июнь 2024

Изм.

6 мес. 2025

6 мес. 2024

Изм.

Пассажиропоток, тыс. чел.

2 772,0

2 785,0

-0,5%

13 879,9

13 973,6

-0,7%

- международные линии

819,7

740,7

10,7%

4 568,3

4 189,1

9,1%

- внутренние линии

1 952,3

2 044,3

-4,5%

9 311,6

9 784,6

-4,8%

Пассажирооборот, млн пкм

8 907,3

8 453,8

5,4%

45 967,4

42 871,5

7,2%

- международные линии

3 486,6

3 028,7

15,1%

21 992,6

19 476,5

12,9%

- внутренние линии

5 420,7

5 425,1

-0,1%

23 974,9

23 394,9

2,5%

Предельный пассажирооборот, млн ккм

9 966,3

9 688,7

2,9%

52 181,2

49 355,7

5,7%

- международные линии

3 969,3

3 563,1

11,4%

25 740,1

23 163,9

11,1%

- внутренние линии

5 997,0

6 125,6

-2,1%

26 441,1

26 191,8

1,0%

Занятость кресел, %

89,4%

87,3%

2,1 п.п.

88,1%

86,9%

1,2 п.п.

- международные линии

87,8%

85,0%

2,8 п.п.

85,4%

84,1%

1,4 п.п.

- внутренние линии

90,4%

88,6%

1,8 п.п.

90,7%

89,3%

1,4 п.п.

Перевезено грузов и почты, т

11 376,8

12 554,1

-9,4%

66 279,6

71 126,2

-6,8%

- международные линии

3 803,3

4 678,8

-18,7%

26 051,6

29 179,5

-10,7%

- внутренние линии

7 573,5

7 875,3

-3,8%

40 228,0

41 946,7

-4,1%

Грузооборот, млн ткм

61,0

66,1

-7,7%

348,3

364,3

-4,4%

- международные линии

23,0

26,7

-14,1%

157,1

165,1

-4,8%

- внутренние линии

38,0

39,3

-3,4%

191,2

199,3

-4,1%

Тоннокилометраж, млн ткм

862,6

826,9

4,3%

4 485,4

4 222,8

6,2%

- международные линии

336,8

299,3

12,5%

2 136,5

1 917,9

11,4%

- внутренние линии

525,8

527,6

-0,3%

2 348,9

2 304,8

1,9%

Предельный тоннокилометраж, млн ткм

1 277,5

1 202,1

6,3%

6 579,0

6 137,7

7,2%

- международные линии

523,6

444,9

17,7%

3 402,9

2 998,1

13,5%

- внутренние линии

753,9

757,1

-0,4%

3 176,1

3 139,6

1,2%

Коммерческая загрузка, %

67,5%

68,8%

-1,3 п.п.

68,2%

68,8%

-0,6 п.п.

- международные линии

64,3%

67,3%

-3,0 п.п.

62,8%

64,0%

-1,2 п.п.

- внутренние линии

69,7%

69,7%

0,1 п.п.

74,0%

73,4%

0,5 п.п.

Количество рейсов

16 328

16 694

-2,2%

82 354

84 860

-3,0%

- международные линии

4 354

4 250

2,4%

23 896

22 389

6,7%

- внутренние линии

11 974

12 444

-3,8%

58 458

62 471

-6,4%

Налет по парку, часов

56 721

55 468

2,3%

290 083

276 954

4,7%

Операционные результаты 2 квартала 2025 года

Показатель

Группа «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот»

2К 2025

2К 2024

Изм.

2К 2025

2К 2024

Изм.

Пассажиропоток, тыс. чел.

14 302,1

13 892,2

3,0%

7 535,5

7 572,2

-0,5%

- международные линии

3 277,9

3 116,4

5,2%

2 383,0

2 131,6

11,8%

- внутренние линии

11 024,2

10 775,9

2,3%

5 152,5

5 440,6

-5,3%

Пассажирооборот, млн пкм

38 308,0

36 513,2

4,9%

24 584,8

22 675,4

8,4%

- международные линии

13 749,6

12 529,0

9,7%

10 806,5

9 227,1

17,1%

- внутренние линии

24 558,5

23 984,3

2,4%

13 778,3

13 448,3

2,5%

Предельный пассажирооборот, млн ккм

42 571,4

41 385,6

2,9%

27 570,3

26 142,5

5,5%

- международные линии

15 690,1

14 718,1

6,6%

12 505,0

11 072,6

12,9%

- внутренние линии

26 881,2

26 667,6

0,8%

15 065,4

15 069,9

0,0%

Занятость кресел, %

90,0%

88,2%

1,8 п.п.

89,2%

86,7%

2,4 п.п.

- международные линии

87,6%

85,1%

2,5 п.п.

86,4%

83,3%

3,1 п.п.

- внутренние линии

91,4%

89,9%

1,4 п.п.

91,5%

89,2%

2,2 п.п.

Перевезено грузов и почты, т

54 264,2

60 750,4

-10,7%

34 350,2

37 127,9

-7,5%

- международные линии

15 795,0

19 311,6

-18,2%

12 203,0

14 930,7

-18,3%

- внутренние линии

38 469,2

41 438,8

-7,2%

22 147,3

22 197,2

-0,2%

Грузооборот, млн ткм

241,7

271,6

-11,0%

181,0

191,8

-5,6%

- международные линии

84,4

99,7

-15,3%

72,8

84,3

-13,7%

- внутренние линии

157,3

171,9

-8,5%

108,3

107,5

0,7%

Тоннокилометраж, млн ткм

3 689,4

3 557,8

3,7%

2 393,7

2 232,5

7,2%

- международные линии

1 321,8

1 227,3

7,7%

1 045,3

914,7

14,3%

- внутренние линии

2 367,6

2 330,5

1,6%

1 348,3

1 317,8

2,3%

Предельный тоннокилометраж, млн ткм

5 153,2

4 928,9

4,6%

3 530,4

3 249,0

8,7%

- международные линии

1 994,9

1 796,1

11,1%

1 668,0

1 419,4

17,5%

- внутренние линии

3 158,3

3 132,9

0,8%

1 862,4

1 829,5

1,8%

Коммерческая загрузка, %

71,6%

72,2%

-0,6 п.п.

67,8%

68,7%

-0,9 п.п.

- международные линии

66,3%

68,3%

-2,1 п.п.

62,7%

64,4%

-1,8 п.п.

- внутренние линии

75,0%

74,4%

0,6 п.п.

72,4%

72,0%

0,4 п.п.

Количество рейсов

94 372

91 619

3,0%

44 400

46 005

-3,5%

- международные линии

18 716

18 603

0,6%

12 586

11 861

6,1%

- внутренние линии

75 656

73 016

3,6%

31 814

34 144

-6,8%

Налет по парку, часов

268 122

259 138

3,5%

154 956

149 038

4,0%










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