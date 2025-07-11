«Аэрофлот» опубликовал операционные результаты за июнь 2025 г
16:22 11.07.2025
Ключевые результаты июня 2025 года
• Пассажиропоток увеличился на 1,4% по сравнению с июнем 2024 года и составил 5,3 млн пассажиров.
• На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 1,0%, до 4,2 млн пассажиров.
• На международных линиях перевозки выросли на 3,2%, до 1,1 млн пассажиров.
• Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный пассажирооборот – на 2,4%.
• Процент занятости пассажирских кресел составил 89,8%, увеличившись на 0,9 п.п.
• Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,8 млн пассажиров, что сопоставимо с июнем 2024 года.
|
5,3 млн
перевезено пассажиров
|
+1,4%
рост пассажиропотока
|
89,8%
занятость кресел
Ключевые результаты второго квартала 2025 года
• По итогам второго квартала перевезено 14,3 млн пассажиров, на 3,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
• На внутренних линиях перевезено 11,0 млн пассажиров, на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
• На международных линиях пассажиропоток составил 3,3 млн пассажиров, увеличившись на 5,2%.
• Пассажирооборот увеличился на 4,9%, предельный пассажирооборот – на 2,9%.
• Процент занятости пассажирских кресел составил 90,0%, увеличившись на 1,8 п.п. год к году.
• Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 7,5 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года, пассажирооборот при этом вырос на 8,4%.
|
14,3 млн
перевезено пассажиров
|
+3,0%
рост пассажиропотока
|
90,0%
занятость кресел
Группа «Аэрофлот»
|
Показатель
|
Июнь
|
Июнь 2024
|
Изм.
|
6 мес. 2025
|
6 мес. 2024
|
Изм.
|
Пассажиропоток, тыс. чел.
|
5 283,3
|
5 209,5
|
1,4%
|
25 921,9
|
25 414,9
|
2,0%
|
- международные линии
|
1 103,2
|
1 069,0
|
3,2%
|
6 243,8
|
5 998,2
|
4,1%
|
- внутренние линии
|
4 180,0
|
4 140,5
|
1,0%
|
19 678,1
|
19 416,7
|
1,3%
|
Пассажирооборот, млн пкм
|
13 934,2
|
13 476,9
|
3,4%
|
71 061,9
|
68 547,8
|
3,7%
|
- международные линии
|
4 363,7
|
4 041,5
|
8,0%
|
27 830,4
|
25 842,2
|
7,7%
|
- внутренние линии
|
9 570,5
|
9 435,4
|
1,4%
|
43 231,5
|
42 705,7
|
1,2%
|
Предельный пассажирооборот, млн ккм
|
15 513,1
|
15 156,0
|
2,4%
|
79 731,7
|
77 648,7
|
2,7%
|
- международные линии
|
4 908,3
|
4 656,5
|
5,4%
|
32 153,5
|
30 273,3
|
6,2%
|
- внутренние линии
|
10 604,8
|
10 499,5
|
1,0%
|
47 578,2
|
47 375,4
|
0,4%
|
Занятость кресел, %
|
89,8%
|
88,9%
|
0,9 п.п.
|
89,1%
|
88,3%
|
0,8 п.п.
|
- международные линии
|
88,9%
|
86,8%
|
2,1 п.п.
|
86,6%
|
85,4%
|
1,2 п.п.
|
- внутренние линии
|
90,2%
|
89,9%
|
0,4 п.п.
|
90,9%
|
90,1%
|
0,7 п.п.
|
Перевезено грузов и почты, т
|
17 980,9
|
20 665,3
|
-13,0%
|
105 685,9
|
116 046,8
|
-8,9%
|
- международные линии
|
4 843,5
|
6 025,6
|
-19,6%
|
33 332,0
|
37 224,7
|
-10,5%
|
- внутренние линии
|
13 137,5
|
14 639,7
|
-10,3%
|
72 353,8
|
78 822,1
|
-8,2%
|
Грузооборот, млн ткм
|
80,5
|
93,8
|
-14,2%
|
474,5
|
516,1
|
-8,0%
|
- международные линии
|
26,3
|
31,1
|
-15,4%
|
181,8
|
193,9
|
-6,2%
|
- внутренние линии
|
54,1
|
62,7
|
-13,6%
|
292,7
|
322,1
|
-9,1%
|
Тоннокилометраж, млн ткм
|
1 334,5
|
1 306,7
|
2,1%
|
6 870,1
|
6 685,4
|
2,8%
|
- международные линии
|
419,1
|
394,9
|
6,1%
|
2 686,5
|
2 519,7
|
6,6%
|
- внутренние линии
|
915,5
|
911,8
|
0,4%
|
4 183,6
|
4 165,7
|
0,4%
|
Предельный тоннокилометраж, млн ткм
|
1 878,7
|
1 806,6
|
4,0%
|
9 575,4
|
9 257,9
|
3,4%
|
- международные линии
|
620,0
|
556,4
|
11,4%
|
4 060,3
|
3 732,2
|
8,8%
|
- внутренние линии
|
1 258,7
|
1 250,1
|
0,7%
|
5 515,2
|
5 525,7
|
-0,2%
|
Коммерческая загрузка, %
|
71,0%
|
72,3%
|
-1,3 п.п.
|
71,7%
|
72,2%
|
-0,5 п.п.
|
- международные линии
|
67,6%
|
71,0%
|
-3,4 п.п.
|
66,2%
|
67,5%
|
-1,3 п.п.
|
- внутренние линии
|
72,7%
|
72,9%
|
-0,2 п.п.
|
75,9%
|
75,4%
|
0,5 п.п.
|
Количество рейсов
|
34 856
|
35 083
|
-0,6%
|
170 547
|
165 348
|
3,1%
|
- международные линии
|
6 331
|
6 555
|
-3,4%
|
35 263
|
34 612
|
1,9%
|
- внутренние линии
|
28 525
|
28 528
|
0,0%
|
135 284
|
130 736
|
3,5%
|
Налет по парку, часов
|
98 022
|
96 869
|
1,2%
|
495 743
|
478 383
|
3,6%
Авиакомпания «Аэрофлот»
|
Показатель
|
Июнь
|
Июнь 2024
|
Изм.
|
6 мес. 2025
|
6 мес. 2024
|
Изм.
|
Пассажиропоток, тыс. чел.
|
2 772,0
|
2 785,0
|
-0,5%
|
13 879,9
|
13 973,6
|
-0,7%
|
- международные линии
|
819,7
|
740,7
|
10,7%
|
4 568,3
|
4 189,1
|
9,1%
|
- внутренние линии
|
1 952,3
|
2 044,3
|
-4,5%
|
9 311,6
|
9 784,6
|
-4,8%
|
Пассажирооборот, млн пкм
|
8 907,3
|
8 453,8
|
5,4%
|
45 967,4
|
42 871,5
|
7,2%
|
- международные линии
|
3 486,6
|
3 028,7
|
15,1%
|
21 992,6
|
19 476,5
|
12,9%
|
- внутренние линии
|
5 420,7
|
5 425,1
|
-0,1%
|
23 974,9
|
23 394,9
|
2,5%
|
Предельный пассажирооборот, млн ккм
|
9 966,3
|
9 688,7
|
2,9%
|
52 181,2
|
49 355,7
|
5,7%
|
- международные линии
|
3 969,3
|
3 563,1
|
11,4%
|
25 740,1
|
23 163,9
|
11,1%
|
- внутренние линии
|
5 997,0
|
6 125,6
|
-2,1%
|
26 441,1
|
26 191,8
|
1,0%
|
Занятость кресел, %
|
89,4%
|
87,3%
|
2,1 п.п.
|
88,1%
|
86,9%
|
1,2 п.п.
|
- международные линии
|
87,8%
|
85,0%
|
2,8 п.п.
|
85,4%
|
84,1%
|
1,4 п.п.
|
- внутренние линии
|
90,4%
|
88,6%
|
1,8 п.п.
|
90,7%
|
89,3%
|
1,4 п.п.
|
Перевезено грузов и почты, т
|
11 376,8
|
12 554,1
|
-9,4%
|
66 279,6
|
71 126,2
|
-6,8%
|
- международные линии
|
3 803,3
|
4 678,8
|
-18,7%
|
26 051,6
|
29 179,5
|
-10,7%
|
- внутренние линии
|
7 573,5
|
7 875,3
|
-3,8%
|
40 228,0
|
41 946,7
|
-4,1%
|
Грузооборот, млн ткм
|
61,0
|
66,1
|
-7,7%
|
348,3
|
364,3
|
-4,4%
|
- международные линии
|
23,0
|
26,7
|
-14,1%
|
157,1
|
165,1
|
-4,8%
|
- внутренние линии
|
38,0
|
39,3
|
-3,4%
|
191,2
|
199,3
|
-4,1%
|
Тоннокилометраж, млн ткм
|
862,6
|
826,9
|
4,3%
|
4 485,4
|
4 222,8
|
6,2%
|
- международные линии
|
336,8
|
299,3
|
12,5%
|
2 136,5
|
1 917,9
|
11,4%
|
- внутренние линии
|
525,8
|
527,6
|
-0,3%
|
2 348,9
|
2 304,8
|
1,9%
|
Предельный тоннокилометраж, млн ткм
|
1 277,5
|
1 202,1
|
6,3%
|
6 579,0
|
6 137,7
|
7,2%
|
- международные линии
|
523,6
|
444,9
|
17,7%
|
3 402,9
|
2 998,1
|
13,5%
|
- внутренние линии
|
753,9
|
757,1
|
-0,4%
|
3 176,1
|
3 139,6
|
1,2%
|
Коммерческая загрузка, %
|
67,5%
|
68,8%
|
-1,3 п.п.
|
68,2%
|
68,8%
|
-0,6 п.п.
|
- международные линии
|
64,3%
|
67,3%
|
-3,0 п.п.
|
62,8%
|
64,0%
|
-1,2 п.п.
|
- внутренние линии
|
69,7%
|
69,7%
|
0,1 п.п.
|
74,0%
|
73,4%
|
0,5 п.п.
|
Количество рейсов
|
16 328
|
16 694
|
-2,2%
|
82 354
|
84 860
|
-3,0%
|
- международные линии
|
4 354
|
4 250
|
2,4%
|
23 896
|
22 389
|
6,7%
|
- внутренние линии
|
11 974
|
12 444
|
-3,8%
|
58 458
|
62 471
|
-6,4%
|
Налет по парку, часов
|
56 721
|
55 468
|
2,3%
|
290 083
|
276 954
|
4,7%
Операционные результаты 2 квартала 2025 года
|
Показатель
|
Группа «Аэрофлот»
|
Авиакомпания «Аэрофлот»
|
|
2К 2025
|
2К 2024
|
Изм.
|
2К 2025
|
2К 2024
|
Изм.
|
Пассажиропоток, тыс. чел.
|
14 302,1
|
13 892,2
|
3,0%
|
7 535,5
|
7 572,2
|
-0,5%
|
- международные линии
|
3 277,9
|
3 116,4
|
5,2%
|
2 383,0
|
2 131,6
|
11,8%
|
- внутренние линии
|
11 024,2
|
10 775,9
|
2,3%
|
5 152,5
|
5 440,6
|
-5,3%
|
Пассажирооборот, млн пкм
|
38 308,0
|
36 513,2
|
4,9%
|
24 584,8
|
22 675,4
|
8,4%
|
- международные линии
|
13 749,6
|
12 529,0
|
9,7%
|
10 806,5
|
9 227,1
|
17,1%
|
- внутренние линии
|
24 558,5
|
23 984,3
|
2,4%
|
13 778,3
|
13 448,3
|
2,5%
|
Предельный пассажирооборот, млн ккм
|
42 571,4
|
41 385,6
|
2,9%
|
27 570,3
|
26 142,5
|
5,5%
|
- международные линии
|
15 690,1
|
14 718,1
|
6,6%
|
12 505,0
|
11 072,6
|
12,9%
|
- внутренние линии
|
26 881,2
|
26 667,6
|
0,8%
|
15 065,4
|
15 069,9
|
0,0%
|
Занятость кресел, %
|
90,0%
|
88,2%
|
1,8 п.п.
|
89,2%
|
86,7%
|
2,4 п.п.
|
- международные линии
|
87,6%
|
85,1%
|
2,5 п.п.
|
86,4%
|
83,3%
|
3,1 п.п.
|
- внутренние линии
|
91,4%
|
89,9%
|
1,4 п.п.
|
91,5%
|
89,2%
|
2,2 п.п.
|
Перевезено грузов и почты, т
|
54 264,2
|
60 750,4
|
-10,7%
|
34 350,2
|
37 127,9
|
-7,5%
|
- международные линии
|
15 795,0
|
19 311,6
|
-18,2%
|
12 203,0
|
14 930,7
|
-18,3%
|
- внутренние линии
|
38 469,2
|
41 438,8
|
-7,2%
|
22 147,3
|
22 197,2
|
-0,2%
|
Грузооборот, млн ткм
|
241,7
|
271,6
|
-11,0%
|
181,0
|
191,8
|
-5,6%
|
- международные линии
|
84,4
|
99,7
|
-15,3%
|
72,8
|
84,3
|
-13,7%
|
- внутренние линии
|
157,3
|
171,9
|
-8,5%
|
108,3
|
107,5
|
0,7%
|
Тоннокилометраж, млн ткм
|
3 689,4
|
3 557,8
|
3,7%
|
2 393,7
|
2 232,5
|
7,2%
|
- международные линии
|
1 321,8
|
1 227,3
|
7,7%
|
1 045,3
|
914,7
|
14,3%
|
- внутренние линии
|
2 367,6
|
2 330,5
|
1,6%
|
1 348,3
|
1 317,8
|
2,3%
|
Предельный тоннокилометраж, млн ткм
|
5 153,2
|
4 928,9
|
4,6%
|
3 530,4
|
3 249,0
|
8,7%
|
- международные линии
|
1 994,9
|
1 796,1
|
11,1%
|
1 668,0
|
1 419,4
|
17,5%
|
- внутренние линии
|
3 158,3
|
3 132,9
|
0,8%
|
1 862,4
|
1 829,5
|
1,8%
|
Коммерческая загрузка, %
|
71,6%
|
72,2%
|
-0,6 п.п.
|
67,8%
|
68,7%
|
-0,9 п.п.
|
- международные линии
|
66,3%
|
68,3%
|
-2,1 п.п.
|
62,7%
|
64,4%
|
-1,8 п.п.
|
- внутренние линии
|
75,0%
|
74,4%
|
0,6 п.п.
|
72,4%
|
72,0%
|
0,4 п.п.
|
Количество рейсов
|
94 372
|
91 619
|
3,0%
|
44 400
|
46 005
|
-3,5%
|
- международные линии
|
18 716
|
18 603
|
0,6%
|
12 586
|
11 861
|
6,1%
|
- внутренние линии
|
75 656
|
73 016
|
3,6%
|
31 814
|
34 144
|
-6,8%
|
Налет по парку, часов
|
268 122
|
259 138
|
3,5%
|
154 956
|
149 038
|
4,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
НОВОСТИ
- 17:40 11.07.2025
- Украина и США будут совместно производить порох на американской территории
- 17:12 11.07.2025
- Многоквартирный дом и четыре автомобиля повреждены из-за падения БПЛА в Белгороде
- 17:08 11.07.2025
- Сбер представил обновленную систему корпоративного управления «Сенат»
- 17:00 11.07.2025
- Профицит внешней торговли РФ в мае снизился до $8,7 млрд — ЦБ РФ
- 16:32 11.07.2025
- Буданов считает, что прекращение огня на Украине возможно до конца года
- 16:23 11.07.2025
- Система защиты Москвы от БПЛА доказала свою эффективность — Собянин
- 16:12 11.07.2025
- Соратники Маска покинули DOGE после ухода миллиардера с госслужбы — Politico
- 16:00 11.07.2025
- РФ в качестве ответной меры закрывает генконсульство Польши в Калининграде
- 15:50 11.07.2025
- Искусственный интеллект помогает контролировать безопасность в Московской области
- 15:32 11.07.2025
- Нигерия не может принять депортируемых из США лиц — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать