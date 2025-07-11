«Аэрофлот» опубликовал операционные результаты за июнь 2025 г

16:22

Ключевые результаты июня 2025 года

• Пассажиропоток увеличился на 1,4% по сравнению с июнем 2024 года и составил 5,3 млн пассажиров.

• На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 1,0%, до 4,2 млн пассажиров.

• На международных линиях перевозки выросли на 3,2%, до 1,1 млн пассажиров.

• Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный пассажирооборот – на 2,4%.

• Процент занятости пассажирских кресел составил 89,8%, увеличившись на 0,9 п.п.

• Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,8 млн пассажиров, что сопоставимо с июнем 2024 года.

5,3 млн перевезено пассажиров +1,4% рост пассажиропотока 89,8% занятость кресел

Ключевые результаты второго квартала 2025 года

• По итогам второго квартала перевезено 14,3 млн пассажиров, на 3,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

• На внутренних линиях перевезено 11,0 млн пассажиров, на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

• На международных линиях пассажиропоток составил 3,3 млн пассажиров, увеличившись на 5,2%.

• Пассажирооборот увеличился на 4,9%, предельный пассажирооборот – на 2,9%.

• Процент занятости пассажирских кресел составил 90,0%, увеличившись на 1,8 п.п. год к году.

• Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 7,5 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года, пассажирооборот при этом вырос на 8,4%.

14,3 млн перевезено пассажиров +3,0% рост пассажиропотока 90,0% занятость кресел







Группа «Аэрофлот»

Показатель Июнь

2025 Июнь 2024 Изм. 6 мес. 2025 6 мес. 2024 Изм. Пассажиропоток, тыс. чел. 5 283,3 5 209,5 1,4% 25 921,9 25 414,9 2,0% - международные линии 1 103,2 1 069,0 3,2% 6 243,8 5 998,2 4,1% - внутренние линии 4 180,0 4 140,5 1,0% 19 678,1 19 416,7 1,3% Пассажирооборот, млн пкм 13 934,2 13 476,9 3,4% 71 061,9 68 547,8 3,7% - международные линии 4 363,7 4 041,5 8,0% 27 830,4 25 842,2 7,7% - внутренние линии 9 570,5 9 435,4 1,4% 43 231,5 42 705,7 1,2% Предельный пассажирооборот, млн ккм 15 513,1 15 156,0 2,4% 79 731,7 77 648,7 2,7% - международные линии 4 908,3 4 656,5 5,4% 32 153,5 30 273,3 6,2% - внутренние линии 10 604,8 10 499,5 1,0% 47 578,2 47 375,4 0,4% Занятость кресел, % 89,8% 88,9% 0,9 п.п. 89,1% 88,3% 0,8 п.п. - международные линии 88,9% 86,8% 2,1 п.п. 86,6% 85,4% 1,2 п.п. - внутренние линии 90,2% 89,9% 0,4 п.п. 90,9% 90,1% 0,7 п.п. Перевезено грузов и почты, т 17 980,9 20 665,3 -13,0% 105 685,9 116 046,8 -8,9% - международные линии 4 843,5 6 025,6 -19,6% 33 332,0 37 224,7 -10,5% - внутренние линии 13 137,5 14 639,7 -10,3% 72 353,8 78 822,1 -8,2% Грузооборот, млн ткм 80,5 93,8 -14,2% 474,5 516,1 -8,0% - международные линии 26,3 31,1 -15,4% 181,8 193,9 -6,2% - внутренние линии 54,1 62,7 -13,6% 292,7 322,1 -9,1% Тоннокилометраж, млн ткм 1 334,5 1 306,7 2,1% 6 870,1 6 685,4 2,8% - международные линии 419,1 394,9 6,1% 2 686,5 2 519,7 6,6% - внутренние линии 915,5 911,8 0,4% 4 183,6 4 165,7 0,4% Предельный тоннокилометраж, млн ткм 1 878,7 1 806,6 4,0% 9 575,4 9 257,9 3,4% - международные линии 620,0 556,4 11,4% 4 060,3 3 732,2 8,8% - внутренние линии 1 258,7 1 250,1 0,7% 5 515,2 5 525,7 -0,2% Коммерческая загрузка, % 71,0% 72,3% -1,3 п.п. 71,7% 72,2% -0,5 п.п. - международные линии 67,6% 71,0% -3,4 п.п. 66,2% 67,5% -1,3 п.п. - внутренние линии 72,7% 72,9% -0,2 п.п. 75,9% 75,4% 0,5 п.п. Количество рейсов 34 856 35 083 -0,6% 170 547 165 348 3,1% - международные линии 6 331 6 555 -3,4% 35 263 34 612 1,9% - внутренние линии 28 525 28 528 0,0% 135 284 130 736 3,5% Налет по парку, часов 98 022 96 869 1,2% 495 743 478 383 3,6%

Авиакомпания «Аэрофлот»

Показатель Июнь

2025 Июнь 2024 Изм. 6 мес. 2025 6 мес. 2024 Изм. Пассажиропоток, тыс. чел. 2 772,0 2 785,0 -0,5% 13 879,9 13 973,6 -0,7% - международные линии 819,7 740,7 10,7% 4 568,3 4 189,1 9,1% - внутренние линии 1 952,3 2 044,3 -4,5% 9 311,6 9 784,6 -4,8% Пассажирооборот, млн пкм 8 907,3 8 453,8 5,4% 45 967,4 42 871,5 7,2% - международные линии 3 486,6 3 028,7 15,1% 21 992,6 19 476,5 12,9% - внутренние линии 5 420,7 5 425,1 -0,1% 23 974,9 23 394,9 2,5% Предельный пассажирооборот, млн ккм 9 966,3 9 688,7 2,9% 52 181,2 49 355,7 5,7% - международные линии 3 969,3 3 563,1 11,4% 25 740,1 23 163,9 11,1% - внутренние линии 5 997,0 6 125,6 -2,1% 26 441,1 26 191,8 1,0% Занятость кресел, % 89,4% 87,3% 2,1 п.п. 88,1% 86,9% 1,2 п.п. - международные линии 87,8% 85,0% 2,8 п.п. 85,4% 84,1% 1,4 п.п. - внутренние линии 90,4% 88,6% 1,8 п.п. 90,7% 89,3% 1,4 п.п. Перевезено грузов и почты, т 11 376,8 12 554,1 -9,4% 66 279,6 71 126,2 -6,8% - международные линии 3 803,3 4 678,8 -18,7% 26 051,6 29 179,5 -10,7% - внутренние линии 7 573,5 7 875,3 -3,8% 40 228,0 41 946,7 -4,1% Грузооборот, млн ткм 61,0 66,1 -7,7% 348,3 364,3 -4,4% - международные линии 23,0 26,7 -14,1% 157,1 165,1 -4,8% - внутренние линии 38,0 39,3 -3,4% 191,2 199,3 -4,1% Тоннокилометраж, млн ткм 862,6 826,9 4,3% 4 485,4 4 222,8 6,2% - международные линии 336,8 299,3 12,5% 2 136,5 1 917,9 11,4% - внутренние линии 525,8 527,6 -0,3% 2 348,9 2 304,8 1,9% Предельный тоннокилометраж, млн ткм 1 277,5 1 202,1 6,3% 6 579,0 6 137,7 7,2% - международные линии 523,6 444,9 17,7% 3 402,9 2 998,1 13,5% - внутренние линии 753,9 757,1 -0,4% 3 176,1 3 139,6 1,2% Коммерческая загрузка, % 67,5% 68,8% -1,3 п.п. 68,2% 68,8% -0,6 п.п. - международные линии 64,3% 67,3% -3,0 п.п. 62,8% 64,0% -1,2 п.п. - внутренние линии 69,7% 69,7% 0,1 п.п. 74,0% 73,4% 0,5 п.п. Количество рейсов 16 328 16 694 -2,2% 82 354 84 860 -3,0% - международные линии 4 354 4 250 2,4% 23 896 22 389 6,7% - внутренние линии 11 974 12 444 -3,8% 58 458 62 471 -6,4% Налет по парку, часов 56 721 55 468 2,3% 290 083 276 954 4,7%

Операционные результаты 2 квартала 2025 года