Вода в Москве и Подмосковье теплее, чем на черноморских пляжах
09:00 12.07.2025 Источник: Интерфакс
Температура воды в Москве и в Подмосковье прогрелась до 25 градусов, что выше значений воды на курортах Черного моря, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Естественно, при такой сумасшедшей температуре вода в Москве-реке на северо-западе, до входа в Москву, уже 23 градуса, на юго-востоке, там, где она впадает в Оку, - 25-26 градусов. В малопроточных водоемах такая же температура, то есть это "парное молоко", - сказал Вильфанд.
"Интенсивный прогрев воды привел к тому, что в выходные температура будет такая же и даже выше, чем в Сочи. Вот сейчас в Туапсе, в Геленджике, в Сочи, в Анапе температура (воды) 25 градусов. А в водоемах Москвы - 25 и даже выше", - сказал Вильфанд.
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