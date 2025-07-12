Ракеты большой дальности, построенные при поддержке ФРГ, поступят в ВСУ уже к концу июля - ZDF

09:10 Источник: Интерфакс

Первые ракеты большой дальности, производство которых на Украине финансирует Германия, могут поступить украинской армии в конце июля, заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при германском министерстве обороны Кристиан Фройдинг.

Он сообщил телеканалу ZDF, что в соответствии с майскими договоренностями "уже в конце этого месяца ВС Украины получат первые системы вооружения большой дальности".

"В ближайшие недели и месяцы", по его словам, количество таких систем будет "выражаться трехзначным числом".

Средства для приобретения Киевом этих вооружений, которые повысят способности Украины по нанесению ударов по "складам, командным пунктам, аэродромам, самолетам в глубине российской территории", предоставляет германская сторона.