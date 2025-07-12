Уровень воды в Эльбе достиг исторического минимума за все время наблюдений — Bild

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень воды в реке Эльба достиг самого низкого значения за всю историю наблюдений, судоходство ограничено. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на Управление водных путей и судоходства Эльбы.

По информации издания, в районе Магдебурга уровень воды достиг исторического минимума: всего 44 см. Эксперты опасаются, что уровень воды может снизиться еще сильнее. Газета отмечает, что в засушливом июле 2019 года уровень воды в Эльбе упал до 45 см, что на 1 см больше, чем сейчас.

В настоящее время судоходство сильно ограничено, и туристическим прогулочным судам уже пришлось значительно сократить рейсы. «В связи с сохраняющимся низким уровнем воды на Эльбе наши суда в настоящее время не могут курсировать в черте города», — говорится в заявлении пассажирской компании. Грузовые перевозки, как указывает Bild, также приостановлены из-за недостаточной глубины судоходного канала.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Дрездене. Уровень воды составляет лишь 45 см. Паромное сообщение приостановлено. В Германском союзе охраны окружающей среды и защиты природы (BUND) полагают, что Эльба, протяженность которой по территории Германии составляет 727 км, становится все более несудоходной.