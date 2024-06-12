США готовы подписать с Зеленским соглашение по безопасности

18:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подпишет по итогам встречи в Италии 13 июня соглашение по безопасности с Владимиром Зеленским, срок полномочий которого на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

В прошлом году ряд западных стран сообщил о переговорах с Украиной по долгосрочным двусторонним соглашениям о безопасности. «На данный момент 15 стран подписали [с ней] такие соглашения, и я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились, и завтра мы подпишем это соглашение», — сказал Салливан на брифинге, который проходил на борту самолета Байдена, вылетевшего из США в Италию на саммит Группы семи.