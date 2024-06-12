Более 40 китайских юрлиц попали под санкции США за, якобы, связи с РФ
19:30 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин США ввел санкции против четырех физических лиц и 41 юридического лица из Китая за, как утверждает ведомство, предполагаемую помощь России в проведении специальной военной операции на Украине. Санкционный список опубликован на сайте Минфина.
Подавляющее большинство компаний, попавших в черный список, представляют технологический сектор. Часть предприятий зарегистрированы в Гонконге.
НОВОСТИ
- 19:00 12.06.2024
- Покупка и продажа долларов и евро, а также счета в этих валютах в РФ сохранятся, несмотря на санкции – ЦБ РФ
- 18:38 12.06.2024
- США готовы подписать с Зеленским соглашение по безопасности
- 18:35 12.06.2024
- Минфин США вводит запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями
- 17:20 12.06.2024
- Норвегия отказалась вводить пошлины на электромобили из Китая
- 16:38 12.06.2024
- Пашинян ответил на вопрос по поводу членства Армении в ОДКБ
- 16:00 12.06.2024
- Группа кораблей ВМФ России прибыла в порт столицы Кубы
- 15:35 12.06.2024
- В РСТ обратили внимание на рост числа изъятий паспортов на границе РФ из-за несоответствий в документе
- 14:25 12.06.2024
- Вывод российских миротворцев Карабахского региона Азербайджана завершился 12 июня – Минобороны страны
- 13:31 12.06.2024
- Сбер предложит льготные программы для клиентов малого и среднего бизнеса на Донбассе
- 13:15 12.06.2024
- В Индии принято решение участвовать в конференции по Украине. Уровень еще не определен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать