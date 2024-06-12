Более 40 китайских юрлиц попали под санкции США за, якобы, связи с РФ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин США ввел санкции против четырех физических лиц и 41 юридического лица из Китая за, как утверждает ведомство, предполагаемую помощь России в проведении специальной военной операции на Украине. Санкционный список опубликован на сайте Минфина.

Подавляющее большинство компаний, попавших в черный список, представляют технологический сектор. Часть предприятий зарегистрированы в Гонконге.