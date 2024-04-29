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Украина пытается решить задачу по безопасному размещению у себя истребителей F-16

17:35 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные в настоящее время разрабатывают различные варианты защиты на аэродромах истребителей F-16, которые страны Запада обещают предоставить Киеву, от ударов сил РФ. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.

«Необходимо правильно подготовить место их [истребителей F-16] базирования, размещения. Это колоссальные средства, если мы говорим, например, о создании разных подземных укрытий, бункеров, где они могут храниться. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие разнообразные методы и варианты относительно того, как именно и где их можно будет размещать», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Евлаш подчеркнул, что F-16 будут размещать рассредоточено на разных типах взлетных полос и аэродромов.

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