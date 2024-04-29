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НОВОСТИ

Около 14 млрд долл власти Пекина собираются инвестировать в развитие ИИ

18:33 29.04.2024 Источник: Интерфакс

Власти Пекина планируют инвестировать более 100 миллиардов юаней ($13,8 млрд) в поддержку технологий искусственного интеллекта (ИИ) в течение следующих пяти лет, пишет China Securities Journal.

Кроме того, власти намерены стимулировать компании, работающие в сфере ИИ, к размещению бумаг на Пекинской фондовой бирже (BSE).

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