КНР и РФ будут поддерживать становление многополярного мира — Си Цзиньпин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая и России будут общими усилиями добиваться становления многополярного мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

«Китай и Россия <…> продвигают становление многополярного мира и процесс экономической глобализации за счет подлинной многосторонности», — указал он.