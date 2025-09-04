Путин и Зеленский еще не готовы к заключению перемирия, считает Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский еще не готовы к переговорам, но в скором времени «что-то должно произойти», что повлияет на их решения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«Что-то должно произойти, но они (Путин и Зеленский — прим. ТАСС) еще не готовы к этому. Но что-то [определенно] должно произойти. Мы собираемся это сделать», — сказал он.