Более половины поляков выступают за возвращение украинцев призывного возраста на родину

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% жителей Польши полагают, что Варшава должна вернуть пребывающих в стране украинцев призывного возраста на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Согласно его данным, так считают 50,7% респондентов, 39% придерживаются противоположной позиции. У 10,3% опрошенных не нашлось мнения по этому вопросу.

Исследование проводилось с 10 по 11 мая по телефону, в нем принял участие 1071 житель республики.