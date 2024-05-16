Более половины поляков выступают за возвращение украинцев призывного возраста на родину
10:20 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50% жителей Польши полагают, что Варшава должна вернуть пребывающих в стране украинцев призывного возраста на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.
Согласно его данным, так считают 50,7% респондентов, 39% придерживаются противоположной позиции. У 10,3% опрошенных не нашлось мнения по этому вопросу.
Исследование проводилось с 10 по 11 мая по телефону, в нем принял участие 1071 житель республики.
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