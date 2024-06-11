Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2024–2025 годах

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024–2025 годах в сторону повышения. Об этом говорится в июньском докладе ВБ, посвященном перспективам развития мировой экономики.

Как уточняется в документе, в 2024 году Россию ждет, по оценкам экспертов банка, экономический рост на 2,9%, в 2025 году — на 1,4%, в 2026 году — на 1,1%. В апреле ВБ прогнозировал рост экономики РФ в 2024 году на 2,2%, в 2025 году — на 1,1%.