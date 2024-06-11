Из-за жары в Афинах решено днем закрывать посещение Акрополя
18:56 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Археологическая площадка античного Акрополя, которую ежедневно посещают тысячи туристов, будет закрыта с 12:00 до 17:00 в среду, 12 июня, а также в последующие дни из-за высоких температур. Об этом сообщила инспекция древностей города Афин.
Обычно Афинский Акрополь можно ежедневно посещать с 08:00 до 20:00. В инспекции отметили, что гражданам и туристам «рекомендуется принимать необходимые меры самозащиты при посещении археологических объектов, чтобы избежать проблем со здоровьем, таких как обезвоживание, перегрев и тепловой удар».
На большой части территории Греции установилась очень жаркая погода с температурами, достигающими 43 градусов в тени. В связи с этим власти распорядились закрыть ясли, детские сады, а также школы, в которых в этот период проходят экзамены. Рекомендовано перевести школы, учреждения и предприятия на работу в удаленном режиме.
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