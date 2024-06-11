Фестиваль "Времена и эпохи" впервые пройдет на площадках "Кинопарка"

17:58

Традиционный фестиваль «Времена и эпохи», который состоится в Москве 12–16 июня, примет несколько десятков реконструкторов из зарубежных стран. Как отмечают представители оргкомитета проекта «Московские сезоны», в нынешнем году «иностранные коллеги просили помочь им с приездом в Москву, чтобы на своем примере показать, как на самом деле обстоят дела в России».

«Всего гостями столицы стали более 60 реконструкторов из восьми стран. Большинство из них являются лидерами мнений в сообществах своих государств, в числе которых – Италия, Франция, Япония, Турция, Бельгия», – сообщили представители оргкомитета.



Планируется, что реконструкции в формате дополненной реальности в парках Москвы соберут не менее 250 участников на каждой площадке. Одной из самых масштабных реконструкций фестиваля «Времена и эпохи» будет «взятие Парижа с русскими солдатами» – событие состоится в ландшафтном парке «Митино». Гости праздника увидят лагеря русской и французской армий, выставку, конное шоу драгун и парад победителей в столице Франции.

А в парке «Акведук» можно будет окунуться в эпоху Античности, там проведут реконструкцию битвы за Пантикапей в I веке нашей эры и римско-боспорской войны.

По словам генерального директора «Кинопарка» Кирилла Косенко, фестиваль «Времена и эпохи» впервые выйдет за пределы Садового кольца. «Это для нас первый фестиваль, который проходит на территории «Кинопарка» «Москино». Мы открываем для публики вообще всю нашу территорию, - сообщил Косенко. - В этом году он проходит всего лишь на двух локациях из 12 уже готовых, потому что на других локациях у нас где-то проходят съемки, где-то заканчиваем декорирование. Мы планируем, что фестиваль посетит довольно большое количество гостей».



