Макрон не намерен уходить в отставку вне зависимости от результатов выборов в Нацсобрание
17:00 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен уходить в отставку, каким бы ни был результат выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Об этом он заявил в интервью Le Figaro Magazine.
Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что оппозиционное «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах потребует его отставки, Макрон заявил, что отвергает такую гипотезу. «Национальное объединение» не может толковать на свой манер нормы конституции. Они достаточно четкие, равно как и полномочия президента, каким бы ни был результат. Это для меня незыблемо», — сказал французский лидер.
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