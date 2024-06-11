Макрон не намерен уходить в отставку вне зависимости от результатов выборов в Нацсобрание

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен уходить в отставку, каким бы ни был результат выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Об этом он заявил в интервью Le Figaro Magazine.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что оппозиционное «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах потребует его отставки, Макрон заявил, что отвергает такую гипотезу. «Национальное объединение» не может толковать на свой манер нормы конституции. Они достаточно четкие, равно как и полномочия президента, каким бы ни был результат. Это для меня незыблемо», — сказал французский лидер.