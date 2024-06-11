Жюри присяжных признало сына Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом. Об этом сообщает телекомпания Fox News.

Хантер Байден признан виновным по всем трем пунктам обвинения.