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НОВОСТИ

Жюри присяжных признало сына Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения

18:35 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом. Об этом сообщает телекомпания Fox News.

Хантер Байден признан виновным по всем трем пунктам обвинения.

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