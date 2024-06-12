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Кирби сообщил о подготовке нового «впечатляющего» пакта санкций против РФ

23:05 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) на саммите в Италии объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля в отношении России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

«Мы продолжим повышать издержки для российской военной машины и на этой неделе объявим о введении впечатляющего пакета новых санкций и мер экспортного контроля», — сказал он.

Чиновник уточнил, что рестрикции коснутся «организаций и сетей», которые, как считает Запад, помогают России приобретать то, что ей необходимо для ведения специальной военной операции на Украине. «Например, они усложнят поддержку российской оборонно-промышленной базы со стороны финансовых посредников и еще сильнее сократят доходы в ключевых секторах», — добавил он.

Кирби отказался сообщить еще какие-либо детали будущих ограниченийю

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