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Астрологов, хиромантов и спиритов в Госдуме предлагают исключить из экономических классификаторов

19:55 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия») направил на имя главы Росстандарта Антона Шалаева письмо, в котором просит исключить из Общероссийских классификаторов продукции по видам экономической деятельности деятельность астрологов, хиромантов, спиритов и медиумов (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

«В Общероссийском классификаторе ОК 034-2014 содержится указание на предоставление услуг астрологами, хиромантами и спиритами, как вид экономической деятельности (кодовое обозначение для идентификации группировки экономической деятельности — 96.09.19), а в Общероссийском классификаторе ОК 029-2014 — деятельность астрологов и медиумов (соответствующее кодовое обозначение: 96.09)», — отмечает Спиридонов.

При этом комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук приняла в декабре 2023 года меморандум, в котором указано, что деятельность астрологов не имеет научных оснований, а в случае, когда астрологические методы и утверждения выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные, указывает депутат.

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