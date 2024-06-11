Корабли СФ отрабатывают применение высокоточного оружия в Атлантическом океане — МО
16:32 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабли Северного флота проводят учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М „Казань“ и фрегата „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“, выполняющие задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане», — говорится в сообщении.
Экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров.
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