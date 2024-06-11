В Дагестане шестилетнюю девочку унесло селевым потоком

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестилетняя девочка погибла в дагестанском селе Кижани из-за сошедшего после ливневого дождя селя. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

«В трех населенных пунктах Ботлихского района прошел кратковременный ливневый дождь. В населенном пункте Кижани селевым потоком унесло шестилетнюю девочку. <…> Тело девочки найдено в шести километрах от населенного пункта», — говорится в сообщении.

Селевым потоком также унесло несколько голов крупного рогатого скота.