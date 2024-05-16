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Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений

10:00 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Документ был подписан по итогам полномасштабных российско-китайских переговоров. Как ранее пояснил помощник президента Юрий Ушаков, это развернутый документ, состоящий из более чем 30 страниц. «В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений, и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», — добавил помощник президента.

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