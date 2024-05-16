РФ и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС — Путин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай считают необходимым оздоровить мировые институты экономического оздоровления, среди которых ВТО, G20 и АТЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии подписания документов во время его государственного визита в Китай.

«Наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная [торговая] организация, Группа двадцати, Форум азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, и их приведение в соответствие с современными реалиями», — заявил российский лидер.