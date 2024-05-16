Сбер выпустил умную колонку SberBoom Mini c героями «Простоквашино»
09:55 16.05.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Взаимодействие с устройством способствует развитию у юных поклонников популярного мультсериала как когнитивных навыков, так и воображения. С ним родители могут быть спокойными: их дети проводят время не только весело, но и безопасно. Отвечает за это функция «детский режим», которая ограничивает контент 18+.
«Салют, позови Матроскина» – это тематический сценарий, в котором все реплики озвучены неподражаемым голосом и с интонациями самого домовитого и хозяйственного кота. Колонка SberBoom Mini «Простоквашино» может поддержать разговор с маленькими непоседами, рассказать им сказку или поиграть в занимательный квиз, где нужно дать ответы на вопросы про героев мультсериала «Простоквашино».
Для каждого героя мультсериала «Простоквашино» собран эксклюзивный тематический плейлист в HiFi-стриминге Звук. Достаточно сказать: «Салют, включи музыку Веры Павловны» или «Салют, включи музыку Дяди Федора» и заиграет специальная подборка музыкальных треков. Несмотря на небольшие размеры колонки, SberBoom Mini «Простоквашино» выдает чистое и объемное звучание 360 мощностью 5 Вт. Чтобы слушать музыку из разных комнат поможет режим мультирум, если в доме уже имеется устройство SberBoom.
«Говорит Простоквашино» – увлекательный квиз, который займет детей, а родителям даст повод поностальгировать. Достаточно сказать: «Салют, включи квиз Говорит Простоквашино» – и умная колонка предложит угадать, кто из персонажей знаменитого мультфильма сказал известную фразу.
Помимо основных развлекательных функций, юные пользователи колонки смогут генерировать интерактивные сказки с помощью искусственного интеллекта. Им поможет в этом нейросетевая модель GigaChat, которая будет рада поделиться своей фантазией даже шепотом, когда ребенок готовится ко сну.
Колонку SberBoom Mini «Простоквашино» можно купить с сегодняшнего для в официальном интернет-магазине SberDevices, на Мегамаркете и в розничных магазинах электроники по цене 5490 руб.
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