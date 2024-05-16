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Над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями уничтожены и перехвачены 10 БПЛА

10:05 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили десять БПЛА над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уничтожены один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Калужской области и два БПЛА над территорией Тульской области», — сказали там.

Ранее в Минобороны сообщали о том, что над Белгородской областью были сбиты два снаряда РСЗО «Ольха» и ракета «Точка-У».

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