Белый дом предлагает передать Газу под внешнее управление при надзоре со стороны «Комитета мира», который возглавит Трамп

21:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США предлагает передать сектор Газа под внешнее управление на переходный период. Об этом говорится в обнародованном Белым домом плане урегулирования конфликта в анклаве.

«Газа будет управляться временным переходным правительством, состоящим из технократического, аполитичного палестинского комитета, ответственного за обеспечение повседневного функционирования общественных служб и муниципалитетов для жителей Газы», — говорится в документе.

«Этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинских и международных экспертов под надзором и контролем нового международного переходного органа — „Совета мира“, который будет возглавлять президент [США] Дональд Трамп, а другие [входящие в него] члены и главы государств будут объявлены позднее <…>», — сказано в распространенном Белым домом плане урегулирования. При этом в документе отмечается, что в этот орган войдет в том числе бывший британский премьер-министр Тони Блэр.