НОВОСТИ

По американскому плану Газу могут разделить на зону «руин» и зону «восстановления» - The Guardian

09:20 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное командование ВС США (CENTCOM) составило план по сектору Газа, который предполагает раздел анклава на две части: одна из них будет контролироваться Израилем, а другая — палестинскими группировками. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на американские источники.

По информации издания, в «зеленой зоне» на востоке Газы, которая будет находиться под контролем Израиля и международного воинского контингента, будет идти процесс реконструкции, в то время как «красная зона» останется «лежать в руинах». Издание указало, что таким образом Вашингтон намерен побудить палестинцев, продолжающих жить в «красной зоне» после прекращения огня, перебраться в «зеленую зону».

«По мере развития ситуации и создания условий для восстановления, мирные жители в Газе начнут перебираться [в „зеленую зону“] и благополучно жить. Люди скажут, что это то, что им нужно. И ситуация будет развиваться в этом направлении. Никто не говорит о том, чтобы обеспечить [переселение] с помощью военной операции», — заявил источник в вашингтонской администрации.

