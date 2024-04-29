ЮАР не признает односторонние санкции, наложенные отдельными западными странами - Магвенья

19:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южно-Африканская Республика не признает санкции, которые введены западными странами против России в обход ООН. Об этом заявил на брифинге официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, отвечая на вопрос об использовании ЮАР транспортных самолетов российской компании для доставки военных и иных грузов развернутому на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) южноафриканскому контингенту в составе миротворческих сил Сообщества развития Юга Африки (САДК).

«ЮАР признает лишь те санкции, которые вводит ООН, и не признает односторонние санкции, наложенные отдельными западными странами или блоками, — подчеркнул он. — В юрисдикции ЮАР нет никаких ограничений в отношении российских самолетов и их использования». Магвенья добавил, что южноафриканские военные сами выбирают наилучшие варианты для доставки грузов. «Решения принимают управленцы из Минобороны, исходя из имеющихся задач и наиболее выгодных для военных ЮАР условий», — сказал он.