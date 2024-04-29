Газета Bild рассказала о том, что мешает модернизации германской армии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюрократические сложности мешают министру обороны ФРГ Борису Писториусу ускорить закупку вооружений для армии. Об этом сообщила газета Bild.

В апреле 2023 года министр заявил о том, что приобретение средств для модернизации Бундесвера должно быть одним из приоритетов. Параллельно с этим выяснилось, что во внутренних документах прописано более 200 бюрократических правил и нормативов, которые нужно соблюсти для закупки того или иного вида оружия.

На текущий момент отменены лишь 85 из них, вследствие чего модернизацию не удается ускорить до желаемых темпов, говорится в статье. При этом в Минобороны ФРГ не согласились с тем, что оставшиеся регулировки замедляют процесс.