Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС

16:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин по видеосвязи подключился к внеочередному саммиту БРИКС, который организован в онлайн-формате, передает корреспондент ТАСС.

С инициативой встречи выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Заявленная тема — угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.

