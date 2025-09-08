0
0
139
НОВОСТИ

Страны БРИКС должны укреплять свое лидерство в мировой экономике — Рамапоса

17:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южно-Африканская Республика видит в БРИКС лидера мировой экономики и реформатора системы международных отношений. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на онлайн-саммите БРИКС.

«Страны БРИКС должны сыграть роль лидера в укреплении новой системы многостороннего мира и быть двигателем мировой экономики, — сказал он. — ЮАР поддержит инициативы БРИКС по укреплению экономик государств-членов и глобального Юга. Мы также выступаем за предлагаемые членами БРИКС реформы с целью повышения устойчивости международной многосторонней системы».

Рамапоса подчеркнул, что одной из областей приложения совместных сил стран БРИКС должна стать мировая торговля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 08.09.2025
Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты — президент Египта
0
22
17:32 08.09.2025
Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы
0
97
17:12 08.09.2025
Выступление Путина на саммите БРИКС не будет открытым — Песков
0
144
16:41 08.09.2025
Реставрация "дома Мастера" в Мансуровском переулке подходит к концу
0
181
16:32 08.09.2025
Столкновения между сторонниками оппозиции и полицией произошли в Турции
0
194
16:12 08.09.2025
Торговые войны серьезно подрывают мировую экономику — Си Цзиньпин
0
207
16:00 08.09.2025
Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС
0
231
15:32 08.09.2025
Черногория может до конца 2026 г. вступить в ЕС — еврокомиссар
0
258
15:12 08.09.2025
Африке необходимо $1,3 трлн ежегодно для адаптации к изменению климата — Афросоюз
0
260
15:00 08.09.2025
Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
0
275

Возврат к списку