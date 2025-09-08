Страны БРИКС должны укреплять свое лидерство в мировой экономике — Рамапоса

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южно-Африканская Республика видит в БРИКС лидера мировой экономики и реформатора системы международных отношений. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на онлайн-саммите БРИКС.

«Страны БРИКС должны сыграть роль лидера в укреплении новой системы многостороннего мира и быть двигателем мировой экономики, — сказал он. — ЮАР поддержит инициативы БРИКС по укреплению экономик государств-членов и глобального Юга. Мы также выступаем за предлагаемые членами БРИКС реформы с целью повышения устойчивости международной многосторонней системы».

Рамапоса подчеркнул, что одной из областей приложения совместных сил стран БРИКС должна стать мировая торговля.