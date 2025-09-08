0
НОВОСТИ

Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе - МИД

14:12 08.09.2025 Источник: Интерфакс

Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом, заявил в понедельник израильский министр иностранных дел Гидеон Саар.

Выступая на пресс-конференции с венгерским коллегой в Будапеште, Саар сообщил, что Израиль готов принять полноценное соглашение о завершении войны, которое предусматривает освобождение заложников и разоружение палестинского движения ХАМАС, сообщают ближневосточные СМИ.

Между тем, по данным газеты The Times of Israel, новая позиция Израиля по поводу сделки с ХАМАС отклоняется от принципов, на которых ранее настаивал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В частности, со ссылкой на израильские и арабские источники, издание сообщает, что теперь предложение предусматривает, что Израиль сначала объявит о начале шестимесячного процесса "завершения войны". Ранее на это Нетаньяху категорически не соглашался до выполнения всех условий, среди которых фигурировали полное разоружение ХАМАС, немедленное освобождение всех заложников и создание альтернативного правительства в секторе Газа.

"Осведомленный источник сообщил, что израильское предложение было подано после того, как США неофициально надавили на Нетаньяху, чтобы он начал сворачивать войну", - пишет издание.

Ранее портал Ynet сообщил, что выдвинутое США предложение о прекращении огня в секторе Газа включает гарантии прекращения военных действий со стороны Израиля в обмен на освобождение всех 48 заложников.

