0
0
64
НОВОСТИ

Торговые войны серьезно подрывают мировую экономику — Си Цзиньпин

16:12 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развязываемые отдельными странами торговые и тарифные войны существенно подрывают мировую экономику. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в онлайн-формате.

«В настоящее время изменения в мире ускорили развитие, а гегемонизм, односторонность и протекционизм процветают. Отдельные страны одна за другой развязывают торговые и тарифные войны, которые серьезно подрывают мировую экономику и наносят серьезный ущерб правилам международной торговли», — приводит высказывания китайского лидера агентство Синьхуа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 08.09.2025
Столкновения между сторонниками оппозиции и полицией произошли в Турции
0
10
16:00 08.09.2025
Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС
0
96
15:32 08.09.2025
Черногория может до конца 2026 г. вступить в ЕС — еврокомиссар
0
148
15:12 08.09.2025
Африке необходимо $1,3 трлн ежегодно для адаптации к изменению климата — Афросоюз
0
161
15:00 08.09.2025
Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
0
186
14:32 08.09.2025
ЕС обсуждает санкции против КНР за приобретение нефти из России — FT
0
257
14:12 08.09.2025
Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе - МИД
0
261
14:00 08.09.2025
ВС РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины
0
270
13:32 08.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
256
13:20 08.09.2025
Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
0
285

Возврат к списку