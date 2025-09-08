Торговые войны серьезно подрывают мировую экономику — Си Цзиньпин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развязываемые отдельными странами торговые и тарифные войны существенно подрывают мировую экономику. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в онлайн-формате.

«В настоящее время изменения в мире ускорили развитие, а гегемонизм, односторонность и протекционизм процветают. Отдельные страны одна за другой развязывают торговые и тарифные войны, которые серьезно подрывают мировую экономику и наносят серьезный ущерб правилам международной торговли», — приводит высказывания китайского лидера агентство Синьхуа.