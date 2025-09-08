Черногория может до конца 2026 г. вступить в ЕС — еврокомиссар
15:32 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Черногория может до конца 2026 года завершить переговоры с Еврокомиссией о вступлении в ЕС. Такое мнение выразила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на совместной пресс-конференции с австрийским министром по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Клаудией Плакольм.
«Два государства-кандидата добились особого прогресса [на пути получения членства в ЕС] <…>. Черногория уже отвечает всем критериям [вступления]. Если все пойдет и дальше в таком духе, мы завершим переговоры уже до конца 2026 года, вскоре после этого — и с Албанией», — сказала она.
НОВОСТИ
- 16:32 08.09.2025
- Столкновения между сторонниками оппозиции и полицией произошли в Турции
- 16:12 08.09.2025
- Торговые войны серьезно подрывают мировую экономику — Си Цзиньпин
- 16:00 08.09.2025
- Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС
- 15:12 08.09.2025
- Африке необходимо $1,3 трлн ежегодно для адаптации к изменению климата — Афросоюз
- 15:00 08.09.2025
- Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
- 14:32 08.09.2025
- ЕС обсуждает санкции против КНР за приобретение нефти из России — FT
- 14:12 08.09.2025
- Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе - МИД
- 14:00 08.09.2025
- ВС РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины
- 13:32 08.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 13:20 08.09.2025
- Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать