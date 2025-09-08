Черногория может до конца 2026 г. вступить в ЕС — еврокомиссар

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черногория может до конца 2026 года завершить переговоры с Еврокомиссией о вступлении в ЕС. Такое мнение выразила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на совместной пресс-конференции с австрийским министром по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Клаудией Плакольм.

«Два государства-кандидата добились особого прогресса [на пути получения членства в ЕС] <…>. Черногория уже отвечает всем критериям [вступления]. Если все пойдет и дальше в таком духе, мы завершим переговоры уже до конца 2026 года, вскоре после этого — и с Албанией», — сказала она.