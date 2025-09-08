0
0
144
НОВОСТИ

Черногория может до конца 2026 г. вступить в ЕС — еврокомиссар

15:32 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черногория может до конца 2026 года завершить переговоры с Еврокомиссией о вступлении в ЕС. Такое мнение выразила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на совместной пресс-конференции с австрийским министром по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Клаудией Плакольм.

«Два государства-кандидата добились особого прогресса [на пути получения членства в ЕС] <…>. Черногория уже отвечает всем критериям [вступления]. Если все пойдет и дальше в таком духе, мы завершим переговоры уже до конца 2026 года, вскоре после этого — и с Албанией», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 08.09.2025
Столкновения между сторонниками оппозиции и полицией произошли в Турции
0
10
16:12 08.09.2025
Торговые войны серьезно подрывают мировую экономику — Си Цзиньпин
0
71
16:00 08.09.2025
Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС
0
96
15:12 08.09.2025
Африке необходимо $1,3 трлн ежегодно для адаптации к изменению климата — Афросоюз
0
161
15:00 08.09.2025
Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
0
186
14:32 08.09.2025
ЕС обсуждает санкции против КНР за приобретение нефти из России — FT
0
257
14:12 08.09.2025
Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе - МИД
0
261
14:00 08.09.2025
ВС РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины
0
270
13:32 08.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
256
13:20 08.09.2025
Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
0
285

Возврат к списку