Столкновения между сторонниками оппозиции и полицией произошли в Турции

16:32 Источник: Интерфакс

Сторонники основной оппозиционной Республиканской народной партии (СНР) Турции в понедельник вступили в столкновения с силами полиции в Стамбуле, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, сотни сторонников проигнорировали введенный накануне трехдневный запрет на массовые собрания и собрались рядом с ее штаб-квартирой в Стамбуле, вокруг которой полицейские установили кордоны. В здание должен был прибыть Гюрсел Текин, которого турецкий суд назначил временным управляющим партии после того, как приостановил исполнение своих обязанностей партийным руководством по обвинению в правонарушениях, допущенных в 2023 году на партийном конгрессе.

В ответ руководство СНР призвало сторонников собраться у ее штаб-квартиры: активисты стали прибывать туда ночью. В понедельник часть протестующих попыталась прорваться через полицейское оцепление вокруг здания CHP, в результате чего произошли столкновения. Полиция, в частности, применила слезоточивый газ.

Позднее Текин под усиленной охраной полиции прибыл в здание. По информации AP, собравшиеся встретили его неодобрительно, недовольные тем, что он принял решение суда, которое в СНР считают неправомерным. В свою очередь Текин заявил, что он не хочет эскалации ситуации, желает решить юридические проблемы партии.

По данным AP, на фоне протестов в Турции ограничена работа нескольких популярных социальных сетей