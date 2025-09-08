0
0
0
НОВОСТИ

Столкновения между сторонниками оппозиции и полицией произошли в Турции

16:32 08.09.2025 Источник: Интерфакс

Сторонники основной оппозиционной Республиканской народной партии (СНР) Турции в понедельник вступили в столкновения с силами полиции в Стамбуле, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, сотни сторонников проигнорировали введенный накануне трехдневный запрет на массовые собрания и собрались рядом с ее штаб-квартирой в Стамбуле, вокруг которой полицейские установили кордоны. В здание должен был прибыть Гюрсел Текин, которого турецкий суд назначил временным управляющим партии после того, как приостановил исполнение своих обязанностей партийным руководством по обвинению в правонарушениях, допущенных в 2023 году на партийном конгрессе.

В ответ руководство СНР призвало сторонников собраться у ее штаб-квартиры: активисты стали прибывать туда ночью. В понедельник часть протестующих попыталась прорваться через полицейское оцепление вокруг здания CHP, в результате чего произошли столкновения. Полиция, в частности, применила слезоточивый газ.

Позднее Текин под усиленной охраной полиции прибыл в здание. По информации AP, собравшиеся встретили его неодобрительно, недовольные тем, что он принял решение суда, которое в СНР считают неправомерным. В свою очередь Текин заявил, что он не хочет эскалации ситуации, желает решить юридические проблемы партии.

По данным AP, на фоне протестов в Турции ограничена работа нескольких популярных социальных сетей

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 08.09.2025
Торговые войны серьезно подрывают мировую экономику — Си Цзиньпин
0
71
16:00 08.09.2025
Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС
0
96
15:32 08.09.2025
Черногория может до конца 2026 г. вступить в ЕС — еврокомиссар
0
148
15:12 08.09.2025
Африке необходимо $1,3 трлн ежегодно для адаптации к изменению климата — Афросоюз
0
161
15:00 08.09.2025
Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
0
186
14:32 08.09.2025
ЕС обсуждает санкции против КНР за приобретение нефти из России — FT
0
257
14:12 08.09.2025
Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе - МИД
0
261
14:00 08.09.2025
ВС РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины
0
270
13:32 08.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
256
13:20 08.09.2025
Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
0
285

Возврат к списку