0
0
156
НОВОСТИ

Африке необходимо $1,3 трлн ежегодно для адаптации к изменению климата — Афросоюз

15:12 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около $1,3 трлн в год требуется Африке для финансирования планов адаптации к изменению климата на континенте. Об этом заявил председатель Комиссии Африканского союза (АС) Махамуд Али Юсуф на открытии второго Африканского климатического саммита в Аддис-Абебе. Трансляция его выступления велась на сайте АС.

«Африке предлагается выделить $300 млрд на финансирование планов по смягчению последствий изменения климата, в том числе в виде инвестиций со стороны частного сектора, — отметил он. — Однако этого явно недостаточно. Для финансирования планов адаптации к изменению климата на континенте необходима сумма в размере $1,3 трлн».

По словам дипломата, стремления африканских стран к существенному и стабильному финансированию для противодействия изменению климата необходимо воспринимать со всей серьезностью. «Это должно быть достигнуто посредством создания настоящего фонда компенсации ущерба, обеспеченного достаточными финансовыми ресурсами, — подчеркнул Махамуд Али Юсуф. — Углеродные кредиты должны управляться не государствами-загрязнителями по своему усмотрению, а независимым международным органом с наднациональными прерогативами. Зеленый климатический фонд также должен быть модернизирован и ориентирован на финансирование проектов, имеющих дополнительную региональную и континентальную климатическую ценность».

«Уязвимость наших стран, вызванная изменением климата, долговым бременем и структурным неравенством международной финансовой архитектуры, должна быть устранена посредством климатической справедливости, — подытожил он. — Нам необходимо подлинное сотрудничество для реализации планов адаптации нашего континента [к изменению климата] посредством предоставления финансовых ресурсов, технологий и опыта».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 08.09.2025
Столкновения между сторонниками оппозиции и полицией произошли в Турции
0
10
16:12 08.09.2025
Торговые войны серьезно подрывают мировую экономику — Си Цзиньпин
0
71
16:00 08.09.2025
Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС
0
96
15:32 08.09.2025
Черногория может до конца 2026 г. вступить в ЕС — еврокомиссар
0
148
15:00 08.09.2025
Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
0
186
14:32 08.09.2025
ЕС обсуждает санкции против КНР за приобретение нефти из России — FT
0
257
14:12 08.09.2025
Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе - МИД
0
261
14:00 08.09.2025
ВС РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины
0
270
13:32 08.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
256
13:20 08.09.2025
Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
0
285

Возврат к списку