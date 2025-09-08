Африке необходимо $1,3 трлн ежегодно для адаптации к изменению климата — Афросоюз
15:12 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около $1,3 трлн в год требуется Африке для финансирования планов адаптации к изменению климата на континенте. Об этом заявил председатель Комиссии Африканского союза (АС) Махамуд Али Юсуф на открытии второго Африканского климатического саммита в Аддис-Абебе. Трансляция его выступления велась на сайте АС.
«Африке предлагается выделить $300 млрд на финансирование планов по смягчению последствий изменения климата, в том числе в виде инвестиций со стороны частного сектора, — отметил он. — Однако этого явно недостаточно. Для финансирования планов адаптации к изменению климата на континенте необходима сумма в размере $1,3 трлн».
По словам дипломата, стремления африканских стран к существенному и стабильному финансированию для противодействия изменению климата необходимо воспринимать со всей серьезностью. «Это должно быть достигнуто посредством создания настоящего фонда компенсации ущерба, обеспеченного достаточными финансовыми ресурсами, — подчеркнул Махамуд Али Юсуф. — Углеродные кредиты должны управляться не государствами-загрязнителями по своему усмотрению, а независимым международным органом с наднациональными прерогативами. Зеленый климатический фонд также должен быть модернизирован и ориентирован на финансирование проектов, имеющих дополнительную региональную и континентальную климатическую ценность».
«Уязвимость наших стран, вызванная изменением климата, долговым бременем и структурным неравенством международной финансовой архитектуры, должна быть устранена посредством климатической справедливости, — подытожил он. — Нам необходимо подлинное сотрудничество для реализации планов адаптации нашего континента [к изменению климата] посредством предоставления финансовых ресурсов, технологий и опыта».
